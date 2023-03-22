بروفيسور في القانون الرياضي: طلب أهلي جدة سيُرفض

يرى ديف كومار المحامي والبروفيسور في القانون الرياضي أن قبول طلب أهلي جدة بالحصول على قرار تدابير وقتية وتسجيل لاعبيه الجدد الموسم المقبل من محكمة التحكيم الرياضي "كاس" أمر صعب للغاية، وذلك بعدما عاقبه الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" بالمنع من التسجيل لفترتين متتاليتين حتى في حال سداد المتأخرات المطلوبة منه.

وقال كومار لبرنامج "في المرمى": من أجل الحصول على قرار التدابير الوقتية هناك 3 شروط وهي إثبات ضرر لا يمكن تجاوزه، وأن يظهر الطرف أن قضيته قابلة للنجاح، وأن يظهر كذلك أن مصلحته تفوق الطرف الآخر.

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وأتبع: في حالة الأهلي الأمر يتعلق برواتب غير مدفوعة وإذا لم يدفع النادي رواتب اللاعبين، من غير المرجح أن يكتب له النجاح، لأن الأهلي سيتقدم بطلب وسيرد عليه "فيفا" من ثم يتم تعيين هيئة محكمين للنظر في القضية، لكني لا أرى أن نتيجة الطلب ستكون ناجحة، أما عن التعاقد مع اللاعبين الجدد لا يعتبر ضرراً على النادي.