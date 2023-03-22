رئيس لجنة الحكام: ابتسام الحكام لرونالدو أمر طبيعي

كشف السويسري مانويل نافارو، رئيس لجنة الحكام في الاتحاد السعودي لكرة القدم، أن ابتسام الحكام للنجم البرتغالي كرستيانو رونالدو أمر طبيعي مضيفا بأنه من طبيعتهم كبشر أن يتصرفوا بعفوية.

وأبان السويسري في لقاء مع "في المرمى": ليس صحيحا تغيير الجهة التي تعين الحكام في الدوري السعودي ونحن نختارهم بناء على الأداء الذي يعد المعيار الأهم واللياقة البدنية بالإضافة إلى تاريخهم ومبارياتهم الأخيرة.

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وأضاف نافارو: لدينا وكالة خارجية معنية بالاهتمام بالحكم منذ وصوله إلى المطار وطوال وقت مكوثه في السعودي وليست لها علاقة بكرة القدم وهي وكالة سفريات تنظم السفريات والمواصلات والنقل وحجز الفنادق للحكام الأجانب.

وردا على جدل الحكم المكسيكي سيزار راموس قال نافارو: من خلال خبرتي الدولية فإن بعض الحكام الدوليين تتم دعوتهم إذا كان لديهم أصدقاء ولكن لا يمكن لهم الجلوس مع ممثلي الأندية التي ستتواجه أو حتى التواصل معهم، ووجوده في جلسة عشاء قبل مباراة ديربي الهلال والنصر أمر طبيعي.

وأضاف نافارو: الحكم السعودي يتحسن ونحن نطوره والصعوبات موجودة في كل مباراة وبالنسبة لمراجعة لقطات الجولة فإن الحكام يرحبون بالإحاطة التي تعرض أبرز لقطات الجولة التي نقوم بها بعد عدد من الجولات.

وأوضح رئيس لجنة الحكام أن العقوبات تطال المخطئين: الحكم يعاقب عندما يخطئ ونتحدث معه ومن بعضها الإيقاف المستمر لعدة مباريات وبطبيعة الحال لن يحصل على المال في حال لم يقم بالتحكيم.

وأكد نافارو أن "ركلة جزاء الاتحاد أمام الفتح أنها تحتسب في بعض البطولات مثل الأوروغواي ولكن ليس في السعودية فإن هذا النوع من التلامس لا يحتسب كخطأ هنا وهي ركلة جزاء غير صحيحة ولقطة لاعبي أبها في مباراة النصر لا تستحق ركلة جزاء".

وأضاف بأن أخطاء الحكام الأجانب يتم التعامل معها بالتواصل مع "رؤساء الاتحادات الرياضية عندما يخطئ الحكام الأجانب في الدوري السعودي ولكن إيقافهم ليس متروكا لنا".

واختتم نافارو بأن إظهار المشاعر لدى الحكام أمر طبيعي قائلا: ابتسام الحكام للبرتغالي كرستيانو رونالدو أمر طبيعي فدائما ما كان الحكام يتبسمون للاعبين وهم بشر يملكون عواطفا وهي عفوية.