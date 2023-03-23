بيتروس: النصر لم يمنحني حقي.. ولاعبو الهلال أصدقائي

أكد البرازيلي بيتروس لاعب نادي الفتح أنه لم يستلم كافة مستحقاته من نادي النصر الذي لعب له منذ 2018 حتى 2021 مضيفا أن تنافسه مع لاعبي الهلال يكون فقط على أرض الملعب.

وكشف بيتروس في لقاء مع "في المرمى": الدوري السعودي قوي وقدوم كرستيانو رونالدو يثبت ذلك، وعشت مع النصر ذكريات جميلة كان أفضلها فوزنا على الهلال الذي حسمنا به بطولة الدوري.

مادة اعلانية

وأضاف بيتروس حول مستحقاته المتأخرة قائلا: الأمر هو المحزن الوحيد هو أني لم أستلم كافة مستحقاتي من النصر وهي مجموع الرواتب المتأخرة التي اتفقنا عليها مع الإدارة وبالنسبة لي هو أمر غير منصف أو عادل وهو مبلغ كبير.

وعن أدائه في مواجهات الهلال أوضح لاعب النصر السابق: الهلال ناد كبير وأحترمه ولاعبوه أصدقائي لكني أحب مباريات الهلال لأنها تتسم بالتنافسية والحماس وسالم الدوسري من أكبر اللاعبين في السعودية لذلك يجب أن أحاول قطع الكرة منه أما علي البليهي فيجب أن أسيطر على الموقف بدلا منه في المباريات.

وتوقع بيتروس بطولة الدوري بين الاتحاد والنصر: الدوري سيكون بين النصر والاتحاد حتى الجولة الأخيرة رغم لعبهما بطريقة مختلفة وبالنسبة لي أفضل من لعبت معهم هم جوليانو وتاليسكا وسامي النجعي وفراس البريكان ومن لعبت ضدهم ياسر الشهراني وسالم الدوسري ورومارينيو وحمدالله.

وردا على تصريحه الشهير بعد مباراة النصر والشباب كشف بيتروس: قبل أسبوع من المباراة شاهدته يتحدث عن الهلال والشباب وينتقص من النصر لذلك صرحت بالتصريح الشهير، وكل الاحترام لنادي الشباب ورئيسه.