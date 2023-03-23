رونالدو: الدوري السعودي سيكون من الأقوى عالمياً

أثنى النجم البرتغالي كرستيانو رونالدو يوم الأربعاء على مستوى دوري روشن السعودي متوقعا أن يكون في مصاف أقوى خمس بطولات دوري في العالم في المستقبل القريب.

وانتقل رونالدو (38 عاما) إلى النصر السعودي في فترة الانتقالات الشتوية بعدما أنهى مانشستر يونايتد عقده بالتراضي قبل انطلاق كأس العالم 2022.

مادة اعلانية

وقال رونالدو لاعب، ريال مدريد السابق، في مؤتمر صحفي قبل مواجهة ليختنشاين يوم الخميس في مستهل مشوار البرتغال في تصفيات بطولة أوروبا 2024 "أنا مندهش. يتمتع اللاعبون الأجانب هناك بقدرات مختلفة".

وأضاف "في غضون خمس أو ست أو سبع سنوات على الأكثر، ستكون بطولة الدوري السعودي الرابعة أو الخامسة بين الأكثر تنافسية في العالم إذا استمرت على نفس الخطة. أشارك وأحظى بدقائق للعب".

ويحتل رونالدو المركز السادس في قائمة هدافي الدوري السعودي هذا الموسم برصيد تسعة أهداف بفارق ستة أهداف عن المتصدر عبدالرزاق حمدالله مهاجم الاتحاد الذي يتصدر فريقه جدول ترتيب الدوري بفارق نقطة واحدة عن النصر صاحب المركز الثاني.