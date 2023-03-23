فيصل آل فاضل: المشروع سيشمل قضاء رياضياً متخصصاً

أكد فيصل آل فاضل عضو مجلس الشورى أن مشروع نظام الرياضة الذي تمت الموافقة عليه يوم الثلاثاء يهدف إلى تعزيز التعاون الدولي والشفافية في مختلف الأنشطة الرياضة.

وأبان عضو مجلس الشورى لـ "في المرمى": نظام الرياضة هو مجموعة القواعد القانونية التي تحكم الرياضة عموما وظهر لنا مع الوقت حاجة وجود تشريعات متعلقة بالرياضة.

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وأضاف: المرحلة القادمة في مشروع نظام الرياضة هي رفعه إلى المقام السامي وبعدها إحالته إلى هيئة الخبراء ودراسته مع وزارة الرياضة والجهات المعنية وبعده إما يتم إقراره أو يعاد في حال كان من المفروض التعديل عليه.

وأكد فيصل آل فاضل أن وزارة الرياضة هي الجهة التنفيذية للمشروع: المرجع الرئيسي والجهة التنفيذية لمشروع نظام الرياضة هي وزارة الرياضة وأحد أهدافه هو تعزيز التعاون الدولي وتنفيذ التزامات السعودية الرياضية الدولية. أهمية نظام مشروع الرياضة أنه يصدر من الدولة ويطبق إلزاميا على جميع الجهات الحكومية والتنسيق بين الجهات ستكون له آلية تكفله وتؤكد تطبيقه بين الوزارات المختلفة.

وأكد آل فاضل أن المشروع يشمل قضاء رياضيا متخصصا: تعزيز الشفافية وإجراءات الحوكمة في مختلف الأنشطة الرياضية ضمن المشروع فمثلا الترخيص سيكون وفق شروط وضوابط في حال الإخلال بها ستفرض عقوبات على المخالفين وسيكون هناك آلية للتظلم ما يعني أنه سيكون هناك قضاء رياضي متخصص.