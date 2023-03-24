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محلل أداء حكام إيطالي: "تحكيم" الدوري السعودي جيد

الرياض - نايف الثقيل
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أوضح الإيطالي جيانفنتو بيليونيكا محلل أداء الحكام أنه لا يتم التحدث مع الحكام حول أسماء لاعبين معينين في المباريات مضيفا بأن المستوى في الدوري السعودي يعد جيدا.

وكشف جيانفنتو لـ "في المرمى": بدأنا العمل مع لجنة الحكام في الموسم الحالي لتحسين مستوى التحكيم من الناحية الفنية وأيضا تحليل الفرق وتطوير معرفة الحكم وأن يصل إلى المباراة بأفضل معرفة عن الأندية وهذا هو عملنا أن نعد الحكام بمقاطع فيديو وتقارير.

وأضاف: مستوى التحكيم جيد وبدأنا بتحسين المستوى في بداية الموسم وفي نهاية الموسم سيكون هناك تطور أكبر.

وأوضح جيانفنتو: لا أريد القول أن هناك فريقا صعبا لكن لدينا اتجاه بشأن الدوري السعودي وأصعب شيء بالنسبة للحكم هو معرفة التوازن حينما يكون في أرضية الميدان خصوصا أثناء خسارة الكرة من ناحية فريق أو هجمات مرتدة وأن تكون لدية ردة فعل جيدة في هذه المواقف.

واختتم الإيطالي: لا نتحدث مع الحكام عن أسماء لاعب معين ونحن نحاول دراسة مواقف أو سيناريوهات ونثق في سلوك الحكم أثناء المباراة"

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