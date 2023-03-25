اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
سالم الدوسري خلال اللقاء

المنتخب السعودي يخسر من الفنزويلي بثنائية

العربية.نت
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

فاز منتخب فنزويلا على مضيفه السعودي 2 - 1 يوم الجمعة في المباراة الودية الدولية التي جمعت بينهما على استاد الأمير عبد الله الفيصل.

وحسم منتخب فنزويلا الفوز في الشوط الأول حيث تقدم جوزيف مارتينز بهدف في الدقيقة 26 ثم أضاف سولومون روندون الهدف الثاني في الدقيقة 34 ثم رد سالم الدوسري بهدف للسعودية في الدقيقة 74.

ويلتقي المنتخب السعودي في مباراة ودية أخرى يوم الثلاثاء المقبل أمام ضيفه البوليفي.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
منظمات أممية: استنشاق اليورانيوم المنضب قد يسبب تلفاً كلوياً للإنسان منظمات أممية: استنشاق اليورانيوم المنضب قد يسبب تلفاً كلوياً للإنسان
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط