المنتخب السعودي يخسر من الفنزويلي بثنائية

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فاز منتخب فنزويلا على مضيفه السعودي 2 - 1 يوم الجمعة في المباراة الودية الدولية التي جمعت بينهما على استاد الأمير عبد الله الفيصل.
وحسم منتخب فنزويلا الفوز في الشوط الأول حيث تقدم جوزيف مارتينز بهدف في الدقيقة 26 ثم أضاف سولومون روندون الهدف الثاني في الدقيقة 34 ثم رد سالم الدوسري بهدف للسعودية في الدقيقة 74.
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ويلتقي المنتخب السعودي في مباراة ودية أخرى يوم الثلاثاء المقبل أمام ضيفه البوليفي.
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