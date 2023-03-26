لجنة المنشطات تعلن التوصل إلى اتفاق تسوية مع المولد

أوضحت اللجنة السعودية للرقابة على المنشطات التوصل إلى اتفاق تسوية، واعتماد عقوبة إيقاف اللاعب فهد المولد، لمدة 18 شهرا، بحيث تنتهي في الـ 20 من أغسطس المقبل.

وقالت اللجنة في بيان صحافي: تود اللجنة السعودية للرقابة على المنشطات أن توضح ما تم التوصل إليه في قضية انتهاك أنظمة الرقابة على المنشطات من قبل فهد المولد، والذي وقع بتاريخ 21 فبراير 2022، وأصدرت اللجنة حينها قرارها بإيقاف اللاعب عن المشاركات الرياضية داخليا وخارجيا لمدة 18 شهرا.

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وأضاف البيان: وحيث إن اللاعب قد استأنف قرار الإيقاف لدى مركز التحكيم الرياضي السعودي بتاريخ 18 يوليو 2022، وقد أصدر مركز التحكيم الرياضي السعودي قراره بتاريخ 25 أغسطس 2022 بتقليص فترة إيقاف المولد لتصبح شهرين فقط عن الانتهاك محل المنازعة الماثلة، الأمر الذي استدعى تدخل الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات "وادا" باستئناف قرار مركز التحكيم الرياضي السعودي لدى محكمة التحكيم الرياضية الدولية "كاس" بتاريخ 13 أكتوبر 2022.

وواصلت اللجنة: توصلت "وادا" بتاريخ 2 مارس 2023 إلى اتفاق تسوية، نافذ من تاريخه، بينها وبين الفريق المكلف بالدفاع عن اللاعب وافقت عليه اللجنة السعودية للرقابة على المنشطات، يتم بموجبه اعتماد العقوبة التي فرضتها اللجنة السعودية للرقابة على المنشطات في بداية القضية، وهي إيقاف فهد المولد لمدة 18 شهرا، بحيث تنتهي فترة الإيقاف في 20 أغسطس 2023.

واختتم البيان: بموجب هذه التسوية سحبت "وادا" الاستئناف المقدم من قبلها إلى "كاس"، وأن يتحمل اللاعب أي تكاليف أو رسوم مالية مستحقة لمحكمة "كاس".