الاتحاد السعودي: رينارد لم يرغب بإكمال عقده

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أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم صباح الأربعاء قبول استقالة المدرب الفرنسي هيرفي رينارد من منصبه كمدرب للمنتخب الأول الذي تولى تدريبه منذ صيف 2017.
ونشر الاتحاد السعودي خبراً صحفياً على صفحته الرسمية على "تويتر" جاء فيه: وافق مجلس الإدارة على طلب هيرفي رينارد مدرب المنتخب الأول برغبته عدم إكمال المدة المتبقية من عقده، وعلى ضوء ذلك تم تسوية الإجراءات القانونية الرسمية بين الطرفين لإنهاء العقد.
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وكان المدرب الفرنسي قد وقع العام الماضي عقداً جديداً مع الاتحاد السعودي يبقيه مدرباً للمنتخب حتى 2027.
وقاد رينارد المنتخب السعودي في 41 مباراة فاز في 20 منها أبرزها على الأرجنتين في كأس العالم الأخيرة، وتعادل عشر مرات مقابل 11 خسارة.
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