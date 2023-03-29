المنتخب السعودي يودع حقبة رينارد بالخسارة أمام بوليفيا

خسر المنتخب السعودي على أرضه أمام نظيره البوليفي 1 - 2 في مباراة كرة القدم الودية، التي جمعت الفريقين يوم الثلاثاء على ملعب استاد عبد الله الفيصل، في آخر مباريات المدرب الفرنسي هيرفي رينارد مع المنتخب.

واستقال رينارد من تدريب المنتخب السعودي يوم الثلاثاء بعد 4 أعوام تولى فيها المهمة وتحديداً منذ 2019.

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وافتتح مارسيلو مورينو التسجيل لمنتخب بوليفيا في الدقيقة 14 ،ثم تعادل المنتخب السعودي بهدف للاعب سالم الدوسري من ضربة جزاء قبل دقيقة واحدة من نهاية الشوط الأول للمباراة.

وفي الشوط الثاني، سجل كارميلو ألغاراناز أرنيز هدف الفوز للمنتخب البوليفي في الدقيقة 67 .

وتلقى المنتخب السعودي بذلك الهزيمة الثانية على التوالي على أرضه، حيث خسر أمام نظيره الفنزويلي 1 - 2 في مباراة ودية أخرى يوم الجمعة الماضي.