كونترا.. سابع اتحادي يقف في طريق فريقه السابق

واجه اتحاد جدة مدربيه السابقين في مسابقة الدوري السعودي للمحترفين أول مرة في 6 مناسبات سابقة، وذلك قبل أن يلاقي الروماني كوزمين كونترا مدربه الأسبق يوم الثلاثاء والذي يتولى تدريب ضمك حالياً بعد رحيله عن الأول صيف العام الماضي.

ويتصدر اتحاد جدة ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 50 نقطة وبفارق نقطة عن ملاحقه النصر بعد مرور 21 جولة من عمر المسابقة.

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وقاد كوزمين كونترا اتحاد جدة بعد مرور أسابيع قليلة من بداية الموسم الماضي، وكان قريباً من الفوز ببطولة الدوري مع الفريق عقب غياب طويل، لكن الهلال حقق البطولة في اليوم الأخير، وتوجهت إدارة أصفر جدة بعدها إلى عدم تمديد التعاقد مع المدرب الروماني وإحلال البرتغالي نونو سانتو بديلاً له.

وتولى الأرجنتيني غابرييل كالديرون تدريب اتحاد جدة بين عامي 2008 و2010 قبل أن يقال ويعود بعدها بعام إلى السعودية كمدرب للهلال، وفي أول مواجهة مع فريقه القديم شهر فبراير 2011 تعادل بلا أهداف.



وتعاقدت إدارة الاتحاد بعد إقالة كالديرون مع مواطنه إنزو هيكتور والذي فاز معه ببطولة كأس الملك 2010، لكن بعد رحيله عن الفريق نهاية ذلك الموسم عاد إلى تدريب الشباب، وانتهت مباراته الأولى أمام الأصفر شهر مايو 2011 بالتعادل بهدف محمد نور للاتحاد وناصر الشمراني للشباب.

وتذوق اتحاد جدة خسارته الأولى أمام مدرب سابق في أكتوبر 2014 عندما قاد مدربه الإسباني السابق راؤول كانيدا النصر إلى الفوز 2-1 على فريقه السابق عبر هدفي عمر هوساوي وإبراهيم غالب وهدف عبدالرحمن الغامدي للاتحاد.

وتولى خالد القروني تدريب الاتحاد لبضعة أشهر من عام 2014، وفي 2016 تولى تدريب الصاعد حينها الباطن، وفي المباراة الأولى أمام مدربهم القديم انتصر الاتحاديون بهدفي عدنان فلاتة وفهد المولد.



ودرب التشيلي خوسيه لويس سييرا اتحاد جدة على فترتين، وتمت إقالته في أكتوبر 2019، وعاد إلى السعودية بعد عامين من ذلك التاريخ ليدرب الطائي، وحينها تكفل البرازيلي رومارينيو بتحقيق الفوز على مدربه السابق، فيما تولى الأرجنتيني رامون دياز تدريب الاتحاد لفترة قصيرة عام 2018، وعندما عاد العام الماضي إلى تدريب الهلال فاز على الاتحاد 2-1 عبر هدفي النيجيري إيغالو وسالم الدوسري مقابل هدف لهارون كمارا.