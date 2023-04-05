اتحاد جدة يضرب ضمك ويواصل القبض على الصدارة

وضع القراءة
100% حجم الخط
واصل اتحاد جدة الحفاظ على الصدارة عقب فوزه المريح على ضيفه ضمك 3-0 يوم الثلاثاء في الجولة 22 من دوري روشن السعودي.
وتقدم البرازيلي برونو هنريكي بهدف للاتحاد في الدقيقة 14 ثم أضاف مواطنه رومارينيو الهدف الثاني من ضربة جزاء في الدقيقة 37.
وقبل دقيقتين من النهاية أحرز المدافع المصري أحمد حجازي الهدف الثالث للاتحاد، رغم النقص العددي في صفوف الفريق لطرد أحمد بامسعود في الدقيقة 73.
ورفع الاتحاد رصيده في الصدارة إلى 53 نقطة بفارق نقطة واحدة عن النصر الوصيف.
مادة اعلانية
مادة إعلانية
اقرأ أيضاً
-
اتحاد جدة بطل شهر رمضان.. والنصر لا يخسرلعب الكثير من مباريات الدوري السعودي في شهر رمضان منذ بداية فترة المحترفين وصولا للعام الحالي، إذ يعتبر اتحاد جدة الأكثر فوزاً خلال المباريات التي ... رياضة سعودية
-
الهلال يسقط الفتح ويضرب موعداً مع اتحاد جدةضرب الهلال موعداً مع اتحاد جدة في نصف نهائي كأس الملك بعد فوزه على ضيفه الفتح 3-1 يوم الثلاثاء في الدور ربع النهائي من المسابقة.وتقدم الهلال أولاً عن ... رياضة سعودية
-
حجازي: اتحاد جدة بلغ نصف النهائي بـ"قوة الشخصية"أكد المصري أحمد حجازي مدافع نادي اتحاد جدة أن قوة شخصية الفريق قادته للفوز على الفيحاء بركلات الجزاء الترجيحية والصعود إلى نصف نهائي كأس الملك يوم ... رياضة عالمية
انضم إلى المحادثة
أو أكمل ك زائر
مادة إعلانية