اتحاد جدة يضرب ضمك ويواصل القبض على الصدارة

واصل اتحاد جدة الحفاظ على الصدارة عقب فوزه المريح على ضيفه ضمك 3-0 يوم الثلاثاء في الجولة 22 من دوري روشن السعودي.

وتقدم البرازيلي برونو هنريكي بهدف للاتحاد في الدقيقة 14 ثم أضاف مواطنه رومارينيو الهدف الثاني من ضربة جزاء في الدقيقة 37.



وقبل دقيقتين من النهاية أحرز المدافع المصري أحمد حجازي الهدف الثالث للاتحاد، رغم النقص العددي في صفوف الفريق لطرد أحمد بامسعود في الدقيقة 73.



ورفع الاتحاد رصيده في الصدارة إلى 53 نقطة بفارق نقطة واحدة عن النصر الوصيف.

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