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إيغالو الهلال الفيحاء
إيغالو محتفلاً بهدفه الأول

إيغالو يمنح الهلال نقاط الفيحاء

العربية.نت
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تقدم الهلال إلى المركز الثالث في دوري روشن السعودي بعد فوزه على مضيفه الفيحاء بهدفي النيجيري أوديون إيغالو يوم الثلاثاء في مباراة مؤجلة من الجولة 17.

وسجل النيجيري إيغالو هدفي الهلال في الدقيقتين 45 و90 ليصل إلى هدفه رقم 16 في صدارة هدافي الدوري بالتساوي مع البرازيلي تاليسكا لاعب النصر.

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ورفع الفوز رصيد الهلال إلى 45 نقطة ليتقدم للمركز الثالث، بينما توقف رصيد الفيحاء عند 24 نقطة في المركز العاشر.

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