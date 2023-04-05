حجازي: اتحاد جدة تعلم من درس الموسم الماضي

أكد المصري أحمد حجازي مدافع اتحاد جدة السعودي أن فريقه تعلم من درس الموسم الماضي الذي فقد فيه بطولة دوري روشن السعودي في الجولات الأخيرة.



وقال حجازي في تصريحات مساء الثلاثاء عقب نهاية مباراة فريقه أمام ضمك والتي كسبها الاتحاد بثلاثة أهداف دون رد، سجل منها هدفا: الموسم الماضي فقدنا اللقب في الجولات الأخيرة، وتعلمنا من ذلك وظهرنا في هذا الموسم بشكل متطور عن السابق، ونأمل أن يساهم هذا التطور في تحقيق اللقب.



وأضاف: كل ما يقدمه الاتحاد مجهود منظومة كاملة من جهاز فني ولاعبين، نقوم بالتحضير جيدًا لكل مباراة وهو ما يكلل مجهودنا بالفوز، وهدفنا مواصلة العمل من أجل تحقيق الفوز وتحقيق اللقب.



واختتم . نبدأ المرحلة الجديدة بعد التوقف بتركيز كامل من أجل تقديم مباريات متكاملة دفاعيًا وهجوميًا.

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