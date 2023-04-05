رابطة الدوري السعودي تعلن موعد انطلاق الموسم المقبل

أعلنت رابطة الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم، يوم الأربعاء، أن الموسم الرياضي الجديد 2023-2024 سينطلق في 11 أغسطس المقبل.

ونشرت الرابطة في حسابها على تويتر أن النسخة المقبلة من منافسات الدوري ستشهد مشاركة 18 فريقا لأول مرة بدلا من 16 وستنتهي منافسات الموسم الجاري 2022-2023 في 31 مايو.

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ويتصدر الاتحاد الدوري حاليا برصيد 53 نقطة من 22 مباراة بفارق نقطة واحدة عن النصر الثاني، بينما تقدم الهلال للمركز الثالث برصيد 45 نقطة من 21 مباراة.