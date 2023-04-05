اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
شعار مسابقة دوري روشن السعودي

رابطة الدوري السعودي تعلن موعد انطلاق الموسم المقبل

العربية.نت
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

أعلنت رابطة الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم، يوم الأربعاء، أن الموسم الرياضي الجديد 2023-2024 سينطلق في 11 أغسطس المقبل.

ونشرت الرابطة في حسابها على تويتر أن النسخة المقبلة من منافسات الدوري ستشهد مشاركة 18 فريقا لأول مرة بدلا من 16 وستنتهي منافسات الموسم الجاري 2022-2023 في 31 مايو.

مادة اعلانية

ويتصدر الاتحاد الدوري حاليا برصيد 53 نقطة من 22 مباراة بفارق نقطة واحدة عن النصر الثاني، بينما تقدم الهلال للمركز الثالث برصيد 45 نقطة من 21 مباراة.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
لائحة اتهامات ترمب بدون مفاجآت.. ووول ستريت جورنال تتحدث عن شيء مفقود في اللائحة لائحة اتهامات ترمب بدون مفاجآت.. ووول ستريت جورنال تتحدث عن شيء مفقود في اللائحة
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط