رونالدو وتاليسكا يتألقان في فوز النصر على العدالة

استمر النصر بمطاردة المتصدر اتحاد جدة بعدما تغلب على مضيفه العدالة يوم الثلاثاء بخمسة أهداف دون رد ضمن الجولة 22 من دوري روشن السعودي في مباراة تألق بها البرتغالي كريستيانو رونالدو والبرازيلي أندرسون تاليسكا.

وتقدم قائد المنتخب البرتغالي كريستيانو رونالدو بهدف للنصر في الدقيقة 40 من ضربة جزاء.



وفي الشوط الثاني أضاف البرازيلي أندرسون تاليسكا الهدف الثاني للنصر في الدقيقة 55 ثم عاد رونالدو وأحرز الهدف الثاني له والثالث للنصر في الدقيقة 66 ،معلنا عن هدفه الـ11 في الموسم الحالي.



وسجل تاليسكا الهدف الثاني له والرابع للنصر في الدقيقة 78 ثم أحرز أيمن يحيى الهدف الخامس للنصر في الوقت بدل الضائع.



ويملك النصر 52 نقطة في المركز الثاني خلف اتحاد جدة بنقطة.

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