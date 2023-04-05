12 يناير.. موعد انطلاق كأس آسيا

أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم واللجنة المحلية المنظمة لكأس آسيا 2023 في قطر يوم الثلاثاء عن الموعد الرسمي لإقامة البطولة القارية الأكبر، حيث ستقام خلال الفترة من 12 يناير وحتى 10 شباط/فبراير 2024 وتشهد مشاركة 24 منتخبا.

وأكد الاتحاد الآسيوي في بيان نشره على موقعه الإلكتروني أن المباراة الافتتاحية في النسخة رقم 18 من البطولة سوف تقام يوم الجمعة في حين تقام المباراة النهائية خلال عطلة نهاية الأسبوع.

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كما أكد الاتحاد الآسيوي لكرة القدم واللجنة المحلية المنظمة، إقامة البطولة في ثمانية ملاعب، من ضمنها ستة ملاعب شاركت في استضافة كأس العالم 2022 في قطر، وهي ستاد الجنوب، وستاد البيت، وستاد أحمد بن علي، وستاد الثمامة، وستاد المدينة التعليمية، وستاد خليفة الدولي، وينضم إليها ستاد جاسم بن حمد، وستاد عبدالله بن خليفة.

وقال الشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم في تصريح اعلامي: "واثقون أن اللجنة المحلية المنظمة والاتحاد القطري لكرة القدم سوف يقومان بتنظيم مهرجان حقيقي لم يسبق له نظير في تاريخ كرة القدم الآسيوية".

وأضاف: "نحن بالفعل تابعنا نجاح الاتحاد القطري لكرة القدم والسلطات القطرية في تنظيم أفضل نسخة في تاريخ كأس العالم، ونحن نؤمن تماماً بأنهم سيؤكدون من جديد قدراتهم التنظيمية، عبر البنية التحتية الرائعة، وروح الضيافة المميزة، عند استضافة فرقنا ولاعبينا وجماهيرنا".

وأوضح: "نشيد بهم على التزامهم وتفانيهم، ونحن سعداء لتأكيد مواعيد البطولة والملاعب، وهي خطوة تعتبر إنجازا مهما ضمن طموحاتنا لتقديم أفضل منصة لفرقنا ولاعبينا من أجل التألق".

وتقام كأس آسيا 2023 في قطر على امتداد 30 يوماً، بزيادة يومين عن النسخة الماضية التي امتدت 28 يوماً عام 2019 في الإمارات، وذلك من أجل تعزيز التجربة التي تحظى بها جماهير كرة القدم المتحمسة في قارة آسيا، وتعزيز مكانة البطولة وقيمتها التجارية.

وتم تأكيد الموعد الرسمي لسحب قرعة البطولة، وذلك على مسرح دار الأوبرا في كتارا، بالعاصمة القطرية الدوحة، يوم 11 مايو المقبل، وسوف يتم إعلان جدول مباريات البطولة بعد وقت قصير من سحب القرعة.