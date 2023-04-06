كماتشو: رومارينيو الأفضل.. وغياب البرازيليين يحزنني

يرى البرازيلي كماتشو لاعب الهلال والشباب وأهلي جدة السابق أن مواطنه رومارينيو أبرز بني جلدته الناشطين في دوري روشن السعودي، مشيراً إلى أن غياب اللاعبين البرازيليين عن فريقه السابق الهلال أمر محزن بالنسبة له.

وقال كماتشو لبرنامج "في المرمى": رومارينيو أفضل لاعب برازيلي يلعب بالسعودية، إنه يقوم بعمل رائع للغاية وغيّر نتائج الاتحاد، وسبق أن هنأته وأتمنى أن يستمر على هذا المستوى.

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وأتبع: هناك تاليسكا مع النصر فهو يقدم نفسه بشكل جيد، وثنائيته مع النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو تسير على ما يرام.

وعن غياب اللاعبين البرازيليين عن الهلال في الأعوام الماضية أو ندرة عددهم، قال لاعب الوسط الماهر: ريفيلينو فتح الباب للاعبين البرازيليين في الهلال، لكن غيابهم في الفترة الأخيرة محزن بالنسبة لي، وأتمنى أن يعودوا إلى النادي من جديد.

رومارينيو الأبرز ويقوم بعمل رائع جداً وغير نتائج الاتحاد، وسبق وأن هنأته وأتمنى أن يستمر.