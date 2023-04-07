أكثر من 3 آلاف يوم والشباب يبحث عن الفرح أمام الهلال

عجز الشباب عن الفوز على الهلال منذ 3094 يوماً وتحديداً منذ أكتوبر 2014، إذ كان أفضل ما حققه خلال الأعوام التسعة الماضية هو التعادل 6 مرات منها مباراة الدور الأول في الموسم الحالي من دوري روشن السعودي، بينما خسر10 مرات آخرها خماسية ثقيلة كانت في فبراير من العام الماضي.

ويستضيف الشباب صاحب المركز الرابع جاره الهلال الذي يتقدم عليه بنقطة في المركز الثالث، ضمن مباريات الجولة 22 من دوري روشن السعودي.

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ويأمل الشباب بتحقيق أول انتصاره على الهلال بطل النسخ الثلاث السابقة من الدوري السعودي، للمرة الأولى منذ أكتوبر 2014، إذ كان الكوري بارك تشو يونغ آخر لاعب من الشباب يسجل هدف الفوز في مرمى الأزرق.





وكانت نتيجة التعادل التي تكررت 6 مرات خلال الأعوام التسعة الماضية أفضل ما حصل عليه الأبيض العاصمي، وفي مناسبتين كان متقدماً حتى الأمتار الأخيرة من المباراة، قبل أن يخطف الأزرق نقطة التعادل.

ففي الجولة 11 من موسم 2020-2021 كان الشباب على موعد مع أول فرحة فوز على الهلال بعدما تقدم له البرتغالي فابيو مارتينيز، لكن صالح الشهري سجل هدف التعادل قبل 4 دقائق من نهاية المباراة.







وفي مباراة ذهاب الموسم الماضي تقدم إيغالو للشباب بهدف لكن الفرنسي غوميز عادل النتيجة، وفي الدقيقة 61 تقدم هتان باهبري للشباب مجدداً، إلا أن علي البليهي أحرز هدف التعادل قبل 20 دقيقة من نهاية المباراة.

وخسر الشباب بخماسيتين من الهلال خلال أقل من عام، إذ كانت الأولى في الموسم ما قبل الماضي وانتهت 5-1 بهدفين لغوميز وهدف لكل من لوسيانو فييتو وناصر الدوسري ومحمد كنو، مقابل هدف للبرتغالي مارتينيز، وفي الموسم الماضي سجل إيغالو هدفين في مرمى فريقه السابق ومثله فعل المالي موسى ماريغا وهدف للبيروفي أندري كاريو في المواجهة التي انتهت بخمسة أهداف دون رد للأزرق.