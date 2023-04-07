أهداف إيغالو مع الهلال قرابة ضعف ما سجله مهاجمو الشباب

سجل مهاجمو الشباب الذين تعاقد معهم الفريق لخلافة النيجيري أوديون إيغالو 16 هدفاً في دوري روشن للمحترفين منذ يناير 2022، بينما أحرز "النسر" 28 هدفاً مع الهلال خلال 30 مباراة لعبها منذ انتقاله في فترة الانتقالات الشتوية من الموسم الماضي.

وانتقل النيجيري إيغالو إلى الهلال في فترة الانتقالات الشتوية من الموسم الماضي قادماً من الشباب، إذ ما زال يقود هجوم فريقه الحالي كلاعب أساسي ويتصدر ترتيب هدافي دوري روشن السعودي بالتساوي مع البرازيلي أندرسون تاليسكا لاعب النصر.

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ولعب "النسر" 30 مباراة في بطولة الدوري بقميص الهلال بدأت في فبراير من العام الماضي عندما سجل ثنائية في مرمى فريقه السابق الشباب، في فوز كبير لمصلحة الأزرق بخمسة أهداف دون رد.

وما بين مباراة الشباب في فبراير 2022 وحتى مباراة الفيحاء الأخيرة التي سجل فيها النيجيري ثنائية، أحرز إيغالو 24 هدفاً بقميص الهلال، إذ ساهم في حصوله على بطولة الدوري السعودي للمحترفين الموسم الماضي في اليوم الأخير بعدما سجل هدفين في مرمى الفيصلي.



وعقب رحيل إيغالو استعان الشباب بالمهاجم الكاميروني جون ماري الذي ارتدى قميص الفريق في النصف الأخير من الموسم الماضي، لكنه هز الشباك فقط 3 مرات، قبل أن تتجه إدارة الفريق العاصمي للتعاقد مع الإسباني سانتي مينا لاعب سلتا فيغو مطلع الموسم الجاري، وأحرز الأخير 6 أهداف حتى الآن مع كتيبة مواطنه فيسينتي مورينو.

وحضر الدولي السعودي فهد المولد إلى الشباب في فترة الصيف الماضي لكنه لم يسجل أي هدف قبل إيقافه بسبب قضية المنشطات، أما أحمد عبده الذي تم التعاقد معه من الوحدة فسجل هدفاً واحداً.

وتساوى الغابوني آرون سالم بوبيندزا مع زميله سانتي مينا بعدد الأهداف، إذ سجل 6 أهداف خلال 11 مباراة، علماً بأنه غاب عن عدد المباريات خلال الموسم الحالي بسبب الإصابة التي لحقت به أواخر ديسمبر الماضي.

