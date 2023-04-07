النصر يمدد عقد نجمه البرازيلي تاليسكا حتى 2026

أعلن النصر السعودي يوم الخميس تمديد عقد نجمه البرازيلي أندرسون تاليسكا حتى صيف 2026.

وانتقل تاليسكا إلى النصر صيف 2021 في صفقة انتقال حر ولمدة 3 أعوام، وسرعان ما وضع بصمته مع النادي العاصمي وأصبح أبرز نجومه.

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وقال تاليسكا في مقطع مرئي نشره حساب النصر على "تويتر": لن أنسى لحظة التوقيع مع النصر لأنها ليست مجرد انتقال من نادِ إلى آخر، بل بداية مرحلة جديدة ومهمة في حياتي، وبداية قصة حب مع النصر وجماهيره والسعودية، ولهذا اتخذت القرار الأسهل في حياتي، التمديد مع النصر حتى 2026.

ولعب تاليسكا 52 مباراة مع النصر الذي يحتل المركز الثاني في دوري روشن السعودي، سجل خلالها 39 هدفاً وصنع 5، فيما يتساوى مع النيجيري أوديون إيغالو لاعب الهلال في صدارة هدافي الدوري برصيد 16 هدفاً.