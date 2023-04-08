الشباب يسجل الفوز الأكبر له على الهلال في "المحترفين"

حقق نادي الشباب أكبر نتائجه أمام نظيره الهلال في تاريخه في الدوري السعودي للمحترفين بعدما تغلب عليه بثلاثية نظيفة ضمن مباريات الجولة 22 من دوري روشن السعودي.

وانتزع الشباب المركز الثالث من جاره الهلال بالفوز العريض الذي تعاقب على تسجيله 3 لاعبين وهم حسين القحطاني والأرجنتيني كرستيان غوانكا وهتان باهبري.

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وكان الشباب طوال حقبة المحترفين حقق 4 انتصارات على الهلال فقط عجز الأزرق في هز الشباك في ثلاث منها بينما سجل في مباراة واحدة.

ويعود أول انتصار شبابي على الهلال في المحترفين إلى ذهاب موسم 2011 -2012 عندما سجل ناصر الشمراني الثنائية قبل أن يشهد إياب الموسم اللاحق الثلاثية الوحيدة للشباب في مرمى جاره حينها انتهى اللقاء بثنائية الأرجنتيني سيباستيان تيغالي وهدف مهند عسيري وثنائية لياسر القحطاني ومحمد الشلهوب.

واستطاع الشباب تسجيل انتصاررين آخر على الهلال كانا في ياب موسم 2013 - 2014 بهدف حسن معاذ والفوز الأخير في ذهاب موسم 2014 - 2015 بتوقيع الكوري الجنوبي بارك تشو يونغ.