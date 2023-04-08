الشباب يفك عقدة الهلال بعد أكثر من 8 أعوام

فك الشباب عقدة سلسلة تعثراته المتتالية أمام جاره الهلال التي استمرت 3 آلاف و94 يوماً بعدما هزمه يوم الجمعة بثلاثة أهداف دون رد.

وسجل حسين القحطاني هدف التقدم عند الدقيقة 55 قبل أن يضيف الأرجنتيني كرستيان غوانكا الثاني في الدقيقة 68 ويزيد هتان باهبري النتيجة إلى ثلاثية في الدقيقة 97 ليصبح الشباب في المركز الثالث برصيد 47 ويعود الهلال إلى الرابع بـ 45 نقطة.

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وكان آخر من قاد الشباب إلى الفوز على الهلال في الديربي العاصمي هو الكوري الجنوبي بارك تشو يونغ في ذهاب موسم 2014 - 2015 ومنذ ذلك اللقاء تعثر الأبيض في 16 مباراة متتالية دورية أمام الهلال.

وكان الشباب الأقرب للفوز في مباراتين من أصل 16 كانت الأولى منها في دور الذهاب من موسم 2020-2021 عندما سجل صالح الشهري تعادلا قاتلا قبل 4 دقائق من نهاية اللقاء حارما البرتغالي فابيو مارتنز من استغلال هدفه لينتهي اللقاء بهدف لمثله، قبل أن يعود أبيض العاصمة في ذهاب موسم 2021 - 2022 عندما تقدم إيغالو للشباب لكن الفرنسي غوميز عادل النتيجة وفي الدقيقة 61 وضع هتان باهبري الشباب في المقدمة مجدداً إلا أن علي البليهي أحرز هدف التعادل قبل 20 دقيقة من نهاية المباراة.

وفي تعثرات الشباب المتواصلة أمام الهلال تعرض خلالها لخسارتين ثقيلتين مني بهما في أقل من عام الأولى كانت في الموسم ما قبل الماضي وانتهت 5-1 بهدفين لغوميز وهدف لكل من لوسيانو فييتو وناصر الدوسري ومحمد كنو، مقابل هدف للبرتغالي مارتينز، والثانية في الموسم الماضي سجل إيغالو هدفين في مرمى فريقه السابق ومثله فعل المالي موسى ماريغا وهدف للبيروفي أندري كاريو في المواجهة التي انتهت بخمسة أهداف دون رد للأزرق.