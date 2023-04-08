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غوانكا محتفلا بالثاني

بثلاثية نظيفة.. الشباب يهزم الهلال وينتزع منه "الثالث"

العربية.نت
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تغلب الشباب على ضيفه الهلال 3 - صفر يوم الجمعة ضمن منافسات الجولة 22 من دوري روشن السعودي لكرة القدم.

ورفع الشباب رصيده إلى 47 نقطة في المركز الثالث، بفارق نقطتين عن الهلال صاحب المركز الرابع.

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ويتصدر الاتحاد ترتيب الدوري السعودي برصيد 53 نقطة بفارق نقطة عن النصر صاحب المركز الثاني.

وتقدم الشباب عن طريق حسين القحطاني في الدقيقة 55، قبل أن يضيف كريستيان جوانكا الهدف الثاني في الدقيقة 68.

وفي الدقيقة السابعة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني، سجل هاتان باهبري الهدف الثالث للشباب. وشهدت المباراة تعرض غوستافو كويار لاعب الهلال للطرد في الدقيقة 76.

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