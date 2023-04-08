فهد المفرج: الحكم الرابع اعترف بلمسة اليد على مينا

أبدى فهد المفرج المدير التنفيذي لفريق كرة القدم بنادي الهلال استياءه من الأخطاء التحكيمية التي أدت إلى خسارة الهلال أمام الشباب يوم الجمعة بحسب قوله.

وخسر الهلال بثلاثية نظيفة أمام الشباب في الجولة 22 من دوري روشن السعودي ليصبح الأبيض في المركز الثالث بفارق نقطتين عن الهلال الرابع.

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وكشف المفرج في لقاء مع "العربية" بعد المباراة: قبل هدف الشباب الأول كانت هناك ركلة جزاء لم يحتسبها الحكم لصالح ميتشايل وتكرر المشهد قبل الهدف الثاني عندما لمس لاعب الشباب الكرة بيده قبل أن يسجلوا الهدف الثاني. وبحسب ما قاله الحكم الرابع لسعودي كريري ومساعد المدرب أنه شاهد لمسة اليد التي لم يحتسبها حكم اللقاء.

وزاد: وكأن هناك محاولات لإبعاد الهلال عن المنافسة وحول روزنامة المباريات فإنه لم تتم استشارتنا إلا في مواجهة الفيحاء.