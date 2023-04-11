الهلال يعود من بعيد ويخطف نقطة من الطائي

عاد الهلال من بعيد وخطف نقطة من ضيفه الطائي يوم الاثنين بعدما كان متأخراً بهدفين في المباراة التي جمعتهما يوم الاثنين وخرج متعادلاً في النتيجة ليبتعد عن المتصدر اتحاد جدة بفارق عشر نقاط.

ووضع المهاجم جاي مبينزا الطائي في المقدمة في الدقيقة 25 بعد انفراد بالمرمى، وضاعف أمير سعيود، الذي أهدر انفرادا بالمرمى في الدقيقة 20، النتيجة للطائي في الدقيقة 36 بتسديدة من داخل المنطقة بعد تمريرة بينية رائعة من زميله حسين بن صالح.



وقلص صالح الشهري الفارق للهلال في الدقيقة 58 بضربة رأس بعد أن تابع كرة مرتدة من الحارس بعد تسديدة زميله أوديون إيغالو، وأدرك ميتشائيل التعادل للهلال في الدقيقة 72 بعد أن تابع كرة مرتدة من الحارس بتسديدة من مسافة قريبة في الشباك.



وكان الهلال، الذي سيواجه أوراوا رد دياموندز الياباني في ذهاب نهائي دوري أبطال آسيا في وقت لاحق هذا الشهر، خسر أمام الشباب 3-صفر يوم الجمعة الماضي.



ويتصدر الاتحاد المسابقة برصيد 56 نقطة من 23 مباراة ويليه النصر برصيد 53 نقطة ثم الشباب برصيد 47 نقطة من 22 مباراة ويأتي الهلال رابعا برصيد 46 نقطة من 23 مباراة.

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