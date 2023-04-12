عبدالفتاح: كرة الهلال لم تعبر خط المرمى.. والنصر استحق جزائية

أكد عصام عبد الفتاح الحكم المصري الدولي السابق أن نادي النصر استحق ركلة جزاء أمام الفيحاء مضيفا بأن قرار حكم المباراة كان صحيحا بعدم احتساب هدف للهلال أمام الطائي.
وكشف عصام في لقاء مع "في المرمى": ركلة جزاء للهلال لم يحتسبها الحكم في الدقيقة 46 كان يجب عليه أن يحتسبها، واللقطة الأخرى في لمسة يد مدافع الطائي كان قرار الحكم صحيحا بعدم احتسابها ركلة جزاء لأن الاستثناء أن زميل مختار علي سدد الكرة إلى يده.
وأضاف: استحق محمد كنو لاعب الهلال بطاقة صفراء في تدخله عند الدقيقة 79، وشهدت الدقيقة 92 لقطة لم تحتسب هدفاً للهلال وقرار الحكم صحيحا لأن جزءا صغيرا من الكرة بقي على الخط ولا وجود لركلة جزاء في اللقطة نفسها.
وزاد الحكم المصري السابق حول مباراتي الوحدة والاتحاد والفيحاء والنصر: ركلة جزاء الاتحاد صحيحة لإعاقة المدافع طريق المهاجم، أما مباراة الفيحاء والنصر فإن الحكم أخطأ بعدم احتساب ركلة جزاء للنصر في الدقيقة 62.
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