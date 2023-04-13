إقالة غارسيا.. لحظة يعيشها رونالدو للمرة الثالثة

سيلعب النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو قائد نادي النصر السعودي تحت قيادة أكثر من مدرب في موسم واحد للمرة الثالثة في مسيرته بعدما أقالت إدارة النادي المدرب الفرنسي رودي غارسيا من منصبه يوم الخميس، بعد التعادل السلبي مع مضيفه الفيحاء في الجولة الماضية من دوري روشن السعودي جعلته على بعد 3 نقاط من المتصدر اتحاد جدة.

وعاش رونالدو لحظة إقالة مدربه منتصف الموسم أول مرة في العاصمة الإسبانية مدريد، عندما قرر فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد إقالة المدرب الإسباني رافائيل بينيتيز من منصبه عقب تلقيه 3 خسائر في 25 مباراة موسم 2015-2016، وعيّن الأسطورة الفرنسي زين الدين زيدان، والذي قاد الفريق إلى تحقيق دوري أبطال أوروبا ذلك الموسم، وحافظ على اللقب في الموسمين التاليين.



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وبعدما عاد رونالدو إلى مانشستر يونايتد الموسم الماضي، كان النرويجي أولي غونار سولشاير مدرباً للفريق، لكن الخسارة التي تلقاها الفريق أمام واتفورد بأربعة أهداف مقابل هدف أعلنت نهاية قصته مع "الشياطين الحمر" وتم تعيين النمساوي رالف رانغنيك حتى نهاية الموسم، والذي شهد تسجيل رونالدو 24 هدفاً في مختلف البطولات.

وانتقل رونالدو إلى النصر في ديسمبر الماضي ولعب مباراته الأولى مع الفريق منتصف يناير الفائت تحت إدارة الفرنسي رودي غارسيا، وخاض بعدها 11 مباراة في بطولات الدوري وكأس السوبر وكأس الملك سجل خلالها 11 هدفاً.







وتدرب رونالدو تحت إمرة 15 مدرباً خلال 20 عاماً في مسيرته الاحترافية، إذ دربه الروماني لازلو بولوني في سبورتينغ لشبونة، والسير أليكس فيرغسون بمانشستر يونايتد، وتعاقب على تدريبه مانويل بيليغريني وجوزيه مورينيو وكارلو أنشيلوتي ورافائيل بينيتز وزين الدين زيدان في ريال مدريد، وماسيميليانو أليغري وماوريسيو ساري وأندريا بيرلو في يوفنتوس، وبعد عودته إلى مانشستر يونايتد صيف 2021 دربه النرويجي أولي غونار سولشاير ومايكل كاريك "مؤقت" ورالف رانغنيك والهولندي إيرك تن هاغ، ورودي غارسيا في النصر، وأخيراً الكرواتي دينكو الذي كلفته إدارة الأخير بتدريب الفريق.