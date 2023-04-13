عطيف: غارسيا لم يترك بصمة.. وحمزة: يعتمد على الاجتهادات

يرى عبده عطيف لاعب النصر والشباب واتحاد جدة والمنتخب السعودي السابق أن المدرب رودي غارسيا لم يترك بصمة واضحة مع النصر، وذلك وسط أنباء عن إقالة الأخير من منصبه يوم الأربعاء.

وقال عطيف لبرنامج "في المرمى": أداء غارسيا الفني غير مقنع بالنسبة لي، التنظيم الدفاعي يدل على ذلك، لا يتبع الضغط العالي أو العكسي، الشكل الهجومي غير واضح وغير فعال. وأردف: النصر يكون فعالاً عندما يتقدم بهدف ويفتح الخصم الملعب، وإشكالية الفريق الحقيقية تكمن في وسط الملعب.

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وفي المقابل قال حمزة إدريس مهاجم اتحاد جدة والمنتخب السعودي السابق: أرقام النصر جيدة، لكن الفريق يملك الأدوات الأفضل في الدوري السعودي، وفي المقابل أغلب عناصره بدأت مستوياتها تنخفض ولم ينجح غارسيا في إعادتهم إلى ما كانوا عليه، وفي الهجوم يعتمد على الاجتهادات الفردية.