10 جزائيات احتسبت ضد الباطن.. والهلال برصيد أبيض

ستجمع مباراة الباطن والهلال الفريقين الأكثر ارتكاباً لأخطاء أدت إلى ركلات جزاء والفريق الذي لم يحتسب ضده أي جزائية بعد مرور 23 جولة من مسابقة دوري روشن السعودي.

ويلعب الهلال في ضيافة الباطن متذيل الترتيب يوم الجمعة في مباراة مقدمة من الجولة 24، إذ يأمل الأول في العودة إلى الانتصارات عقب خسارته الثقيلة أمام الشباب وتعادله مع الطائي، بينما يواصل الثاني محاولة الهرب من مركزه.

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ويتصدر الباطن قائمة أكثر أندية دوري روشن السعودي ارتكابا للأخطاء المؤدية إلى ركلات جزاء بـ10 جزائيات بينما يعد الهلال النادي الوحيد الذي لم تحتسب أمامه ركلة جزاء في 23 جولة من الدوري حتى الآن.

وفي لقاء الدور الأول بين الهلال والباطن احتسبت للأول 3 ركلات جزاء وحينها تصدى الأوروغوياني مارتن كمبانيا حارس مرمى الباطن لركلتي النيجيري أوديون إيغالو وصالح الشهري بينما أحرز البيروفي أندريه كاريو ركلة الجزاء التي سددها وانتهى اللقاء بنتيجة 3 – 1.

واحتسبت أمام الباطن 7 جزائيات أخرى غير التي كانت في مباراة الهلال وهي أمام الاتفاق في الجولة الثالثة وضمك في الجولة السادسة واثنتان أمام الاتحاد في الجولة الثالثة عشرة ومثلهما أمام الشباب في الجولة السادسة عشرة وأخيرا أمام الفتح في الجولة السابعة عشرة.