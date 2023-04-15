بعد قرابة 5 أشهر.. ياسر الشهراني يعود

وضع القراءة
100% حجم الخط
عاد ياسر الشهراني الظهير الأيسر للمنتخب السعودي ونادي الهلال إلى المشاركة في المباريات بعد عودته من إصابة طويلة تعرض لها في كأس العالم الماضية.
وشارك الشهراني في الدقيقة 60 من مباراة الباطن والهلال في الجولة 24 من دوري روشن السعودي لتكون أول مشاركة له منذ الإصابة التي تعرض لها في مباراة المنتخب السعودي الأولى في كأس العالم أمام الأرجنتين في 22 نوفمبر الماضي.
مادة اعلانية
وأصيب الشهراني في تلك المباراة بعد اصطدام قوي مع زميله محمد العويس حارس المرمى في كرة مشتركة في الوقت بدل الضائع من الشوط الثاني ليعلن حساب المنتخب السعودي لاحقا "أن الشهراني أصيب في الرأس والصدر والبطن".
مادة إعلانية
اقرأ أيضاً
-
الهلال يعلن مدة غياب المصابين.. والشهراني يخضع للمتابعةأعلن نادي الهلال السعودي، يوم الاثنين، مدة غياب اللاعبين المصابين العائدين من المشاركة مع المنتخب الأول لكرة القدم في نهائيات كأس العالم 2022 بقطر، ... رياضة سعودية
-
الشهراني يخضع لعملية جراحيةأعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم، يوم الأربعاء، أن ياسر الشهراني، لاعب المنتخب الأول ونادي الهلال، سيخضع لعملية جراحية عقب الإصابة التي تعرض لها أمام ... رياضة سعودية
-
حالة ياسر الشهراني مستقرةأجرى الظهير الأيسر السعودي ياسر الشهراني فحوصات طبية في مدينة حمد الطبية و"حالته مستقرة" بعد تعرضه لإصابة قوية برأسه، خلال الفوز التاريخي لمنتخب بلاده ... رياضة
انضم إلى المحادثة
أو أكمل ك زائر
مادة إعلانية