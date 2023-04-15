"لدغة" لوبيز تقود الباطن إلى فوز تاريخي على الهلال

فجر الباطن مفاجأة من العيار الثقيل وتغلب على الهلال 1 - صفر يوم الجمعة في المرحلة الرابعة والعشرين من دوري روشن للمحترفين كما تغلب الاتفاق على الفيحاء 1 - صفر.

وحسم الباطن مباراته أمام الهلال بهدف وحيد سجله رينزو لوبيز في الدقيقة 47.

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وتلقى الهلال بذلك الهزيمة الثانية له مقابل تعادل واحد خلال آخر ثلاث مباريات له في الدوري ليتجمد رصيده عند 46 نقطة في المركز الرابع، بينما ارتفع رصيد الباطن إلى 15 نقطة في المركز السادس عشر الأخير.

وهذا هو الفوز الأول الباطن على الهلال في تاريخه منذ صعوده إلى دوري المحترفين المرة الأولى في موسم 2016 - 2017 منذ ذلك الموسم خسر 7 مواجهات وتعادل 4 مرات.

وتغلب الاتفاق على الفيحاء بهدف وحيد أيضا سجله يوسف نياكاتي في الثواني الأخيرة من المباراة.

وارتفع رصيد الاتفاق إلى 27 نقطة في المركز التاسع بينما تجمد رصيد الفيحاء عند 25 نقطة في المركز الثاني عشر.