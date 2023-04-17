الهلال يواجه النصر في ديربي "مداواة الجراح"

‭‭ ‬‬أطاح النصر بمدربه رودي غارسيا قبل أيام من مباراة القمة أمام الهلال يوم الثلاثاء وهو يدرك أن نتيجتها ستكون محورية في الصراع على لقب الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم، ويترقب الجمهور معرفة إن كان القرار متسرعا أم صائبا في هذا التوقيت الحرج.



ورغم احتلال النصر المركز الثاني بفارق ثلاث نقاط فقط خلف الاتحاد المتصدر قبل آخر سبع جولات قرر النادي إنهاء التعاقد مع غارسيا قبل أقل من عام بالمنصب وسط تكهنات بتدهور علاقته مع اللاعبين عقب التعادل المحبط مع الفيحاء في الجولة الماضية.

وواجه المدرب الفرنسي انتقادات بسبب أسلوبه المتحفظ، وعجزه عن الفوز في كل المواجهات أمام أكبر المنافسين، ليكمل النصر رحلة استعادة اللقب الغائب منذ 2019 مع الكرواتي المؤقت دينكو إيليتشيتش مدرب فريق الشباب.

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وسيحاول كريستيانو رونالدو ورفاقه استغلال سوء حالة الهلال محليا في الأسابيع الأخيرة بعد أن خرج تقريبا من سباق اللقب بصيامه عن الفوز في آخر ثلاث مباريات، إذ خسر من الشباب 3-صفر والباطن متذيل الترتيب وتعادل مع الطائي ليبقى في المركز الرابع بفارق عشر نقاط عن القمة.



ويعتقد البعض أن الهلال ضحى باللقب المحلي الذي احتكره في آخر ثلاثة مواسم للتركيز في نهائي دوري أبطال آسيا أمام أوراوا رد دياموندز، حيث يستضيف الفريق الياباني في الذهاب يوم 29 أبريل الجاري.

لكن لمباراة القمة طبيعة خاصة وسيسعى فريق المدرب رامون دياز للظهور بوجه مختلف، خاصة أن المدرب الأرجنتيني يملك سجلا جيدا في مواجهات النصر إذ حقق خمسة انتصارات وخسر مرة واحدة فقط في عشر مواجهات.

وستتجه الأنظار كالعادة نحو كريستيانو، الذي رغم تسجيله 11 هدفا في الدوري منذ وصوله مطلع العام، لم يترك بصمة في مواجهتين كبيرتين أمام الاتحاد في الدوري وكأس السوبر.



وسيتطلع النجم البرتغالي بالتأكيد لهز الشباك في مواجهته الأولى أمام الهلال لكن ليس بمفرده، إذ اشتد الصراع على لقب هداف الدوري بين زميله أندرسون تاليسكا ومنافسه أوديو إيغالو مهاجم الهلال.



ويتساوى الاثنان مع عبد الرزاق حمد الله لاعب الاتحاد برصيد 16 هدفا.



وسيترقب الاتحاد نتيجة هذه القمة قبل أن يواجه الشباب صاحب المركز الثالث في اليوم التالي.



وبعكس الهلال يبدو الشباب متمسكا بالمنافسة حتى الرمق الأخير إذ يبتعد بست نقاط عن الصدارة.