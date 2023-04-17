دياز.. مدرب لا يعرف الخسارة أمام النصر في الدوري

يتسلح الأرجنتيني رامون دياز مدرب الهلال بتاريخه في مباريات ديربي الرياض أمام النصر، الذي لم ينجح في تحقيق الفوز عليه في دوري روشن السعودي منذ حضور المدرب الخبير إلى السعودية للمرة الأولى أواخر 2016.
ويستضيف الهلال جاره وغريمه التقليدي النصر يوم الثلاثاء في مباراة من الجولة 25 من دوري روشن السعودي، إذ يدخل الأول الديربي بثلاث تعثرات متتالية، بينما تراجع الأخير خلف اتحاد جدة بثلاث نقاط عقب تعادله السلبي مع الفيحاء الجولة الماضية.
وخاض دياز أول مباراة ديربي في ديسمبر 2016، وانتهت حينها بالتعادل 1-1، لكنه بعد 5 أشهر فقط سجل أكبر نتيجة في تاريخ الديربي عندما هزم الأصفر 5-1 في مباراة شهيرة تألق فيها السوري عمر خربين وأحرز "هاتريك" في مرمى الغريم التقليدي.
وواصل دياز انتصاراته على النصر في الموسم اللاحق، إذ تغلب على غريمه التقليدي 2-1 في مباراة الجولة الأولى من ذهاب موسم 2017-2018، وفي الإياب كان قريباً من الخسارة بذات النتيجة إلا أن المغربي أشرف بنشرقي سجل هدف التعادل في اللحظات القاتلة.
ورحل دياز بعدها عن تدريب الهلال، قبل أن يعود الموسم الماضي، وفي أول مباراة جمعته بالأصفر بالدوري، كسبها بأربعة أهداف دون رد، وفي الموسم الحالي انتهت المباراة الأخيرة في ديسمبر 2022 بالتعادل 2-2.
وفاز دياز على النصر مرتين في بطولة كأس الملك، الأولى 2-0 في نسخة 2017، والثانية 2-1 في نسخة العام الماضي، فيما تلقى خسارته الوحيدة أمام الأصفر في نصف نهائي كأس ولي العهد 2017.
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