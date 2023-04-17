ديربي الهلال والنصر.. صراع "منطقة الجزاء"

تتجه الأنظار، يوم الثلاثاء، إلى ديربي الرياض بين الهلال والنصر، ضمن الأسبوع الـ 25 من دوري روشن السعودي لكرة القدم، في مباراة سيركز فيها الفريقان على منطقة الجزاء، لاسيما وأن معظم أهدافهما كانت من داخل المنطقة.

ويكتسي الديربي أهمية كبيرة بالنسبة للفريقين وخصوصا النصر الثاني بفارق ثلاث نقاط خلف اتحاد جدة المتصدر والساعي إلى استعادة التوازن عقب تعثره أمام مضيفه الفيحاء المتواضع ما تسبب في إقالة مدربه الفرنسي رودي غارسيا وتكليف الكرواتي دينكو يليتشيتش (49 عاماً)، المدير الفني للفئات السنية، خلفا له.

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في المقابل، بدأ الهلال الرابع برصيد 46 نقطة وبعدما تضاءلت حظوظه في الدفاع عن اللقب عقب الخسارة أمام جاره الآخر الشباب، بإراحة بعض العناصر الأساسية ومنح الفرصة لبعض البدلاء والعائدين من الإصابة في آخر مباراتين أمام الطائي والباطن، فتعادل في الأولى وخسر الثانية.

وبحسب موقع "سوفا سكور" المختص بالأرقام، فإن جميع أهداف نادي الهلال في الدوري السعودي جاءت من داخل منطقة الجزاء "43 هدفا" من إجمالي 273 تسديدة تجاه المرمى، فيما لم يسجل بطل الدوري في آخر 3 نسخ من خارج المنطقة، على الرغم من أنه يملك 119 تسديدة خلال المباريات الـ 24 التي خاضها الفريق بالدوري الموسم الحالي.

وأوضحت الأرقام، أن معظم أهداف الهلال جاءت عبر القدم اليمنى للاعبيه "28 هدفا" مقابل 12 هدفا للقدم اليسرى و3 أهداف عن طريق الكرات الرأسية، علما بأن متوسط تسديدات الفريق يبلغ 16.3 في المباراة الواحدة.

أما صاحب المركز الثاني النصر، فـ 82% من أهداف الفريق أحرزت من داخل منطقة الجزاء "40 هدفا" من 197 تسديدة تجاه المرمى، في الوقت الذي سجل فيه الفريق 9 أهداف من خارج المنطقة.

وأشارت الأرقام أيضا، إلى أن معظم أهداف النصر سجلت عن طريق القدم اليسرى للاعبيه "25 هدفا"، و18 هدفا عبر القدم اليمنى، و6 أهداف عن طريق ضربات الرأس.

ويبلغ متوسط تسديدات النصر في المباراة الواحدة "15".

فيما يتعلق بحصول الفريقين على ركلات الجزاء، تمكن الهلال من تحويل 5 ركلات جزاء إلى أهداف من إجمالي 8، بينما أحرز النصر جميع ركلات الجزاء التي تحصل عليها الفريق "6".