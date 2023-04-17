مدربو النصر في أول اختبار أمام الهلال.. الفائزون 4

خاض النصر ديربي الرياض منذ بداية دوري المحترفين عام 2008 بـ20 مدرباً، انتصر 4 منهم في أول ديربي بينما لم ينجح الباقون في خطف النقاط الثلاث في أول اختبار دوري أمام الهلال.

ويدخل النصر مباراة الهلال يوم الثلاثاء بمدرب مؤقت وهو الكرواتي دينكو بليتيتش الذي تولى المهمة بعد الانفصال عن الفرنسي رودي غارسيا الأسبوع الماضي، إثر التعادل السلبي مع الفيحاء في الجولة الماضية من دوري روشن السعودي.



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ونجح خوسيه دانييل كارينيو وروي فيتوريا وألين هورفات والأرجنتيني روسو بتحقيق الفوز على الهلال في أول مباراة يخوضونها أمام الأزرق، بينما تباينت نتائج الـ16 الآخرين بين التعادل والخسارة.

وقاد كارينيو النصر إلى الفوز على الهلال مطلع 2013 بهدف دون رد، في أول ديربي يلعبه أمام الجار والغريم، وكذلك فعل روي فيتوريا في 2019 عندما قاد الأصفر إلى الفوز 3-2، والكرواتي ألين هورفات حقق الفوز على الهلال بهدف دون رد في 2021 "قاد مباراة كأس السوبر قبلها" وأخيراً الأرجنتني روسو الذي فاز في أول مباراة مع النصر على حساب الهلال 2-0.



وفي المقابل كانت بداية الأورغوياني خورخي داسيلفا بالتعادل 2-2 في ذهاب موسم 2009، والإيطالي والتر زينغا 1-1 في 2010، والكرواتي زوران ماميتش بذات النتيجة في 2016، والصربي كرونوسلاف يورشيتش 2-2 مطلع 2018، والبرتغالي هيلدر كريستوفاو 2-2 بنفس النتيجة أواخر ذلك العام وأخيراً الفرنسي رودي غارسيا الذي تعادل مع الهلال بهدفين لمثلهما في ديسمبر الماضي.

وذاق الكرواتي رادان الخسارة أمام الهلال 2-1 في 2008، وكذلك كانت نهاية أول ديربي لخلفه المؤقت البرازيلي إدغار مطلع 2009 بهزيمة بهدفين دون رد، وخسر الكرواتي دراغان مباراة الديربي أمام الهلال عام 2011 بهدف دون رد، أما غوستافو كوستاس فخسر بثلاثة أهداف أمام الأزرق في وقت لاحق من ذلك العام وتم إلغاء عقده.



ولم ينجح الخبير الكولومبي فرانشيسكو ماتورانا في فك شفرة فريقه السابق وشاهد النصر يسقط أمام الهلال بهدف دون رد، أما الإيطالي فابيو كانافارو فخسر ديربي عام 2015 بهدفين مقابل هدف، وتلقى خلفه الإسباني راؤول كانيدا الخسارة أمام الهلال بهدفين دون رد، وكان الفرنسي باتريس كارتيرون شاهداً على أكبر نتيجة في تاريخ الديربي عندما خسر أمام هلال رامون دياز عام 2017 بخمسة أهداف مقابل هدف، والبوليفي غوستافو كونتيروس الذي درب النصر لفترة قصيرة أواخر ذلك العام خسر الديربي الوحيد الذي حضره بهدفين مقابل هدف.

