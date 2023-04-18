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مشاركته الأخيرة مع الشباب أمام النصر

الشباب ينهي عقد نواف العابد بالتراضي

العربية.نت
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أعلن نادي الشباب السعودي يوم الثلاثاء فسخ تعاقده مع لاعبه نواف العابد بالتراضي بعد أقل من 3 أعوام منذ انضمامه للفريق العاصمي.

وانضم العابد إلى الشباب في صيف 2020 في صفقة انتقال حر بعدما انتهى عقده مع ناديه السابق الهلال.

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ولعب العابد بشعار الشباب 49 مباراة في مختلف البطولات سجل خلالها 4 أهداف وصنع 9 كما كان ضمن قائمة لاعبي المنتخب السعودي المشارك في كأس العالم الأخيرة في قطر.

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