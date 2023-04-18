الشباب ينهي عقد نواف العابد بالتراضي

أعلن نادي الشباب السعودي يوم الثلاثاء فسخ تعاقده مع لاعبه نواف العابد بالتراضي بعد أقل من 3 أعوام منذ انضمامه للفريق العاصمي.

وانضم العابد إلى الشباب في صيف 2020 في صفقة انتقال حر بعدما انتهى عقده مع ناديه السابق الهلال.

مادة اعلانية

ولعب العابد بشعار الشباب 49 مباراة في مختلف البطولات سجل خلالها 4 أهداف وصنع 9 كما كان ضمن قائمة لاعبي المنتخب السعودي المشارك في كأس العالم الأخيرة في قطر.