الشباب ينهي عقد نواف العابد بالتراضي

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أعلن نادي الشباب السعودي يوم الثلاثاء فسخ تعاقده مع لاعبه نواف العابد بالتراضي بعد أقل من 3 أعوام منذ انضمامه للفريق العاصمي.
وانضم العابد إلى الشباب في صيف 2020 في صفقة انتقال حر بعدما انتهى عقده مع ناديه السابق الهلال.
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ولعب العابد بشعار الشباب 49 مباراة في مختلف البطولات سجل خلالها 4 أهداف وصنع 9 كما كان ضمن قائمة لاعبي المنتخب السعودي المشارك في كأس العالم الأخيرة في قطر.
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