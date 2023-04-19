ثنائية إيغالو تمنح الهلال نقاط النصر.. وتبعده عن "الصدارة"

قدم الهلال هدية غالية لاتحاد جدة المتصدر بفوزه على النصر صاحب المركز الثاني 2 - صفر يوم الثلاثاء في الجولة الخامسة والعشرين من دوري روشن للمحترفين.

وحسم الهلال الفوز بضربتي جزاء ليحصد ثلاث نقاط غالية، ويحرم النصر من اقتسام الصدارة مع اتحاد جدة.

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وحصل الهلال على ضربة جزاء نتيجة لمسة يد ضد على العمري مدافع النصر الذي حاول التصدي لتسديدة أوديون إيغالو، ليتقدم المهاجم النيجيري للتسديد، محرزا الهدف الأول لأصحاب الأرض في الدقيقة 42.

واحتسب الحكم ضربة جزاء جديدة للهلال في الدقيقة 62 سجل منها إيغالو الهدف الثاني له ولفريقه.

الفوز رفع رصيد الهلال إلى 49 نقطة في المركز الرابع وتوقف رصيد النصر عند 53 نقطة في المركز الثاني بفارق ثلاث نقاط خلف الاتحاد المتصدر في الوقت الذي يحتل فيه الشباب المركز الثالث برصيد 50 نقطة.

وسيكون بمقدور الاتحاد توسيع الفارق في الصدارة مع النصر إلى ست نقاط من خلال المواجهة التي تجمعه بضيفه الشباب في الجولة المقبل.