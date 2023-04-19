ثنائية إيغالو تمنح الهلال نقاط النصر.. وتبعده عن "الصدارة"

قدم الهلال هدية غالية لاتحاد جدة المتصدر بفوزه على النصر صاحب المركز الثاني 2 - صفر يوم الثلاثاء في الجولة الخامسة والعشرين من دوري روشن للمحترفين.
وحسم الهلال الفوز بضربتي جزاء ليحصد ثلاث نقاط غالية، ويحرم النصر من اقتسام الصدارة مع اتحاد جدة.
وحصل الهلال على ضربة جزاء نتيجة لمسة يد ضد على العمري مدافع النصر الذي حاول التصدي لتسديدة أوديون إيغالو، ليتقدم المهاجم النيجيري للتسديد، محرزا الهدف الأول لأصحاب الأرض في الدقيقة 42.
واحتسب الحكم ضربة جزاء جديدة للهلال في الدقيقة 62 سجل منها إيغالو الهدف الثاني له ولفريقه.
الفوز رفع رصيد الهلال إلى 49 نقطة في المركز الرابع وتوقف رصيد النصر عند 53 نقطة في المركز الثاني بفارق ثلاث نقاط خلف الاتحاد المتصدر في الوقت الذي يحتل فيه الشباب المركز الثالث برصيد 50 نقطة.
وسيكون بمقدور الاتحاد توسيع الفارق في الصدارة مع النصر إلى ست نقاط من خلال المواجهة التي تجمعه بضيفه الشباب في الجولة المقبل.
-
مدربو النصر في أول اختبار أمام الهلال.. الفائزون 4خاض النصر ديربي الرياض منذ بداية دوري المحترفين عام 2008 بـ20 مدرباً، انتصر 4 منهم في أول ديربي بينما لم ينجح الباقون في خطف النقاط الثلاث في أول ... رياضة سعودية
-
الهلال يواجه النصر في ديربي "مداواة الجراح" أطاح النصر بمدربه رودي غارسيا قبل أيام من مباراة القمة أمام الهلال يوم الثلاثاء وهو يدرك أن نتيجتها ستكون محورية في الصراع على لقب الدوري السعودي ... رياضة سعودية
-
ديربي الهلال والنصر.. صراع "منطقة الجزاء"تتجه الأنظار، يوم الثلاثاء، إلى ديربي الرياض بين الهلال والنصر، ضمن الأسبوع الـ 25 من دوري روشن السعودي لكرة القدم، في مباراة سيركز فيها الفريقان على ... رياضة سعودية