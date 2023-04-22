"الضحية المفضلة".. إيغالو في مهمة إلحاق الاتحاد بالنصر

يتطلع النيجيري أوديون إيغالو، مهاجم نادي الهلال، إلى مواصلة نتائجه الإيجابية أمام اتحاد جدة، عندما يلتقي الفريقان مساء يوم الأحد في نصف نهائي كأس الملك.

ويستضيف اتحاد جدة نظيره الهلال على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية "الجوهرة"، ويلتقي الفائز مع الفائز من مباراة النصر والوحدة التي تقام مساء الاثنين في الطرف الثاني من نصف نهائي البطولة.

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ويعد نادي النصر الضحية المفضلة للمهاجم البالغ من العمر "33 عاما"، باعتباره أكثر فريق فاز عليه في مسيرته الاحترافية "5 مرات" خلال 6 مواجهات، شهدت تعادلا واحدا.

ويملك إيغالو 6 أهداف في مرمى النصر مع صناعة هدف واحد، علما أنه فاز على النصر مرتين بقميص الشباب وثلاث مرات مع الهلال والتعادل الوحيد أيضا كان بقميص فريقه الحالي.

ويأتي خلف النصر في قائمة "الضحية المفضلة" اتحاد جدة بـ 4 انتصارات للاعب السابق لمانشستر يونايتد، الذي لعب أمام الفريق الأصفر والأسود 5 مرات وتذوق طعم الهزيمة مرة واحدة، كانت بقميص الشباب.

وفي المواجهات الخمس هز إيغالو شباك الاتحاد 4 مرات ويملك مساهمة تهديفية واحدة أيضا.

وإذا تمكن الهلال من الفوز على الاتحاد، يوم الأحد، سيتواجد الفريق الغربي مع النصر في مقدمة قائمة أكثر الفرق التي حقق إيغالو الفوز عليها بمسيرته الاحترافية.

وارتدى إيغالو قمصان 11 نادياً في مسيرته، بداية من جوليوس برجر النيجيري ثم نادي لين النرويجي وأودينيزي الإيطالي وغرناطة الإسباني، إضافة إلى تشيزينا الإيطالي وواتفورد الإنجليزي وفي الصين لعب مع تشانغتشون ياتاي وشنغهاي شنهوا، قبل أن ينضم إلى مانشستر يونايتد الشهير وبعد ذلك للشباب والهلال السعوديين.