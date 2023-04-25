الوحدة يقصي النصر ويتأهل إلى نهائي كأس الملك

سجل الفرنسي جان دافيد بوجيل هدفا في الشوط الأول ليقود الوحدة الذي أكمل المباراة بعشرة لاعبين للفوز 1-صفر على النصر بقيادة البرتغالي كريستيانو رونالدو والتأهل لمواجهة الهلال في نهائي كأس الملك يوم الاثنين.
وأحرز بوجيل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 23 بركلة خلفية بعد خطأ مشترك من الدفاع والحارس نواف العقيدي.
واستبسل الوحدة دفاعيا طوال اللقاء ولعب على الهجمات المرتدة بينما تألق حارسه المغربي منير المحمدي في أكثر من مناسبة أمام مهاجمي النصر.
وأهدر رونالدو أكثر من فرصة أخطرها تسديدة تصدت لها العارضة في الدقيقة 83 كانت ستمنح فريقه التعادل.
كما أنقذ أوسكار دوارتي لاعب الوحدة ضربة رأس من على خط المرمى في الوقت المحتسب بدل الضائع. وعاب النصر التسرع وغياب الفعالية وعدم استغلال أخطاء المنافس ليواصل النتائج المخيبة حيث يحتل المركز الثاني في الدوري السعودي للمحترفين بفارق ثلاث نقاط عن الاتحاد المتصدر لكنه لعب مباراة أكثر.
وسيلتقي الوحدة في النهائي مع الهلال الذي رفع معنوياته قبل خوض نهائي دوري أبطال آسيا عندما أحرز أحمد حجازي قائد الاتحاد هدفا بالخطأ في مرماه ليمنح الفريق الضيف الفوز 1-صفر بعد وقت إضافي يوم الأحد.
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