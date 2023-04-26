الشباب يقف حائلاً بين اتحاد جدة والاقتراب من اللقب

يسعى اتحاد جدة إلى الابتعاد في صدارة دوري روشن السعودي والاقتراب أكثر من ملامسة البطولة عندما يلاقي ضيفه الشباب يوم الجمعة في الجولة 24 من المسابقة.

ويتصدر الاتحاد المسابقة برصيد 56 نقطة من 23 مباراة ويتقدم بثلاث نقاط على النصر الذي خاض 24 مباراة، فيما يأتي الشباب في المركز الثالث وله 50 نقطة من 23 مباراة، وخلفه الهلال حامل اللقب الذي يملك 49 نقطة من 25 مباراة وربما استسلم في سباق المنافسة مع تركيزه على نهائي دوري أبطال آسيا حيث يستضيف أوراوا رد دياموندز في الذهاب يوم السبت المقبل.

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وودع الاتحاد كأس الملك بعد الخسارة أمام الهلال في الدور قبل النهائي ليفقد حلم الثلاثية المحلية بعد فوزه بلقب كأس السوبر في يناير الماضي.

ويسعى الاتحاد لتفادي ما حصل له الموسم الماضي عندما كان يبتعد في الصدارة بفارق كبير لكنه خسر اللقب لصالح الهلال في الجولة الأخيرة.

وتعافى الشباب من فقدانه خمس نقاط في ثلاث مباريات لينتصر في آخر مباراتين منهما الفوز على الهلال.

وستكون المواجهة بين هجوم الشباب الأقوى في الدوري حتى الآن ودفاع الاتحاد الحديدي الذي لم يستقبل سوى ثمانية أهداف، بينما يعاني الشباب على مستوى الدفاع إذ اهتزت شباكه 22 مرة.