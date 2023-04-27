الأمير محمد بن سلمان يحضر نهائي كأس الملك

النصر والوحدة يتواجهان في كأس الملك لتعويض خيبة أمل الدوري

يستضيف النصر نظيره الوحدة مساء الاثنين في المباراة الثانية لنصف نهائي كأس الملك، على ملعب "الأول بارك".ويلاقي الفائز من هذه المباراة، الفائز من مباراة ...