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سعودی ولی عہد اور وزیر اعظم شہزادہ محمد بن سلمان

الأمير محمد بن سلمان يحضر نهائي كأس الملك

العربية.نت
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يحضر ولي العهد الأمير محمد بن سلمان المباراة النهائية لكأس الملك التي ستقام بين الهلال والوحدة يوم 12 مايو المقبل في مدينة جدة.

وأناب الملك سلمان بن عبدالعزيز الأمير محمد لحضور المباراة وتسليم الفريق الفائز الكأس والميداليات الذهبية، وصاحب المركز الثاني الميداليات الفضية.

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