اتحاد جدة يهزم الشباب بـ"جزائيتين" ويبتعد في الصدارة

فاز اتحاد جدة على ضيفه الشباب 2 -1 يوم الخميس ضمن منافسات الجولة 24 من دوري روشن السعودي بفضل جزائيتين من عبدالرزاق حمدالله، ليعزز صدارته للمسابقة مع بقاء 6 جولات على النهاية.

وتقدم الاتحاد بهدف سجله عبد الرزاق حمد الله في الدقيقة 18 من ضربة جزاء، قبل أن يدرك كريستيان غوانكا التعادل للشباب في الدقيقة 67 بنفس الطريقة.

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وفي الدقيقة 16 من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني، سجل حمد الله الهدف الثاني له وللاتحاد من ضربة جزاء.

وشهدت المباراة إهدار آرون بوبيندزا لاعب الشباب لضربة جزاء في الدقيقة 89.

وأكمل الاتحاد المباراة بعشر لاعبين بعد طرد لاعبه زكريا هوساوي في الدقيقة الخامسة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني.

ورفع الاتحاد رصيده إلى 59 نقطة في المركز الأول، بفارق 6 نقاط عن النصر صاحب المركز الثاني، بينما تجمد رصيد الشباب عند 50 نقطة في المركز الثالث.