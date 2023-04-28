دياز: الكرة اليابانية تتطور.. ولا أنظر للوراء

سيتجنب رامون دياز مدرب الهلال السعودي التفكير في خسارة نهائي دوري أبطال آسيا لكرة القدم 2017 أمام أوراوا رد دايموندز الياباني حين تتكرر المواجهة بين الفريقين في ذهاب نهائي 2023 يوم السبت في الرياض.

وكان الأرجنتيني دياز مدربا للهلال حين خسر اللقب بهدف متأخر 1-صفر في مجموع مباراتين قبل خمس سنوات.

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لكن الهلال تعافى من هذه الخسارة وسيسعى لتحقيق اللقب القاري للمرة الثالثة في آخر أربع نسخ.

وثأر الهلال من أوراوا بالفعل في نهائي 2019 تحت قيادة المدرب رازفان لوتشيسكو، لكن دياز لم يعتبر مواجهة هذا العام خاصة، بالنسبة له على الأقل.

وأبلغ مؤتمرا صحفيا يوم الجمعة: "لا أحب النظر للوراء، نحن في الهلال سعداء بالوصول للنهائي للمرة الثانية على التوالي ومستعدون بشكل جيد وسنأخذ حذرنا".

وأضاف "ننتظر هذه المباراة طيلة الموسم ونملك لاعبين أصحاب خبرات في هذه البطولة وسبق لهم الفوز باللقب مرتين".

وحذر دياز من التقليل من أوراوا البطل مرتين، مشيرا إلى تطور الكرة اليابانية مؤخرا.

وتابع: "اليابان في تطور مستمر وتقدم كرة جيدة، والدليل ما شاهدناه من منتخب اليابان في كأس العالم 2022. أوراوا منظم في الدفاع وأرقامه الهجومية جيدة، أعرف العقلية اليابانية التي تتسم بالانضباط والتنظيم، لكننا نثق في قدرتنا على اختراق دفاع أي منافس".

وتراجعت نتائج الهلال في الدوري المحلي ليحتل وصيف بطل كأس العالم للأندية المركز الرابع في ظل تركيزه في النهائي الآسيوي، لكن هدافه أوديون إيغالو اعتبر المباريات السابقة تجارب قوية قبل الصدام مع أوراوا.

وأبلغ المهاجم النيجيري الصحفيين: "استعد الفريق بشكل جيد وخضنا مباريات قوية قبل هذا النهائي تعطينا ثقة للحصول على اللقب".

وأضاف: "هذا أول نهائي لي بالبطولة لكنني تحدثت مع زملائي عن النهائيين السابقين وسنقاتل جميعا للظفر باللقب الجديد".

وتقام مباراة الإياب في السادس من مايو في سايتاما.