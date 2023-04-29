أوراوا يتعادل مع الهلال في الرياض.. وطرد الدوسري

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اكتفى الهلال السعودي بتعادل مخيب 1-1 مع ضيفه أوراوا رد دياموندز الياباني في ذهاب نهائي دوري أبطال آسيا لكرة القدم في مباراة افتتح فيها سالم الدوسري التسجيل قبل أن يُطرد في الدقائق الأخيرة يوم السبت.
ومنح الدوسري تقدما مبكرا لحامل اللقب في الدقيقة 13، لكن الفريق الياباني أدرك التعادل بواسطة شينزو كوروكي بعد هفوة دفاعية بعد سبع دقائق من الاستراحة.
ولم يتردد الحكم العماني أحمد الكاف في طرد الدوسري بعد اعتدائه على كين إياو قبل أربع دقائق من النهاية.
وطُرد الدوسري بعد اعتداء على إياو وأقر حكم الفيديو المساعد بصحة قرار الحكم.
ولم تفلح محاولات رامون دياز مدرب الهلال في تحسين أداء فريقه الذي بدا غير قادر على التعامل مع دفاع أوراوا المنظم ليتأجل الحسم إلى المواجهة في سايتاما.
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