سالم الدوسري يكرر حادثة "الطرد" بعد 6 أعوام

أشهر الحكم الحكم العماني أحمد الكاف بطاقة حمراء لسالم الدوسري، لاعب الهلال السعودي، قبل 4 دقائق من نهاية مباراة فريقه التي تعادل فيها مع ضيفه أوراوا رد دياموندز الياباني في ذهاب نهائي دوري أبطال آسيا 1-1، يوم السبت، ليطرد للمرة الثانية في نهائي البطولة القارية.
وتقدم الهلال في الشوط الأول عبر هدف سالم الدوسري في الدقيقة 13، قبل أن يدرك أوراوا ريدز التعادل بواسطة شينزو كوروكي (53).
ووصف موقع الاتحاد الآسيوي الرسمي تدخل الدوسري على كين ايواو بـ "مخالفة عنيفة".
وتعد المرة الثانية التي يطرد فيها اللاعب البالغ من العمر "31 عاما" في نهائي البطولة القارية، إذ سبق وحصل على البطاقة الحمراء أمام أوراوا أيضا في إياب نهائي نسخة 2017، عندما حقق الفريق الياباني اللقب بعد فوزه بهدف على ملعبه ووسط جماهيره، عقب التعادل مع الهلال في الذهاب 1-1.
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