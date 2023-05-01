بالصور.. ميسي يستمتع بإجازته في السعودية

وضع القراءة
100% حجم الخط
بدأ ليونيل ميسي، قائد منتخب الأرجنتين الفائز بكأس العالم، زيارة جديدة إلى السعودية للترويج للسياحة.
وكتب أحمد الخطيب وزير السياحة السعودي على "تويتر": أنا سعيد بالترحيب بسفير السياحة السعودية ليونيل ميسي وعائلته في رحلته السياحية الثانية للسعودية.
وأضاف: نحن سعداء بمشاركة ترحيبنا السعودي الأصيل معكم جميعا.
ويأتي تعليق وزير السياحة بعدما نشر ميسي (35 عاما) مساء السبت صورة لعدد كبير من النخيل والأشجار على حسابه في "فيسبوك" وكتب: من يعتقد أن السعودية تملك كل هذا الكم الهائل من البيئة الخضراء؟ أحب استكشاف عجائبها غير المتوقعة كلما سنحت لي الفرصة.
وعينت السعودية ميسي سفيرا للسياحة لديها العام الماضي، وزار جدة في مايو 2022، ثم عاد لخوض مباراة ودية جمعت بين سان جيرمان وتشكيلة من نجوم النصر والهلال.
مادة اعلانية
مادة إعلانية
اقرأ أيضاً
-
أتلتيكو يتمنى عودة ميسي ورونالدو إلى الدوري الإسبانيأبدى إنريكي سيريزو رئيس نادي أتلتيكو مدريد الإسباني لكرة القدم أمله في عودة النجمين الأرجنتيني ليونيل ميسي والبرتغالي كريستيانو رونالدو إلى الدوري ... رياضة عالمية
-
ميسي يعود إلى برشلونةبعد فوز فريقه باريس سان جيرمان على أنجيه في مباراة قدم خلالها الأرجنتيني ليونيل ميسي تمريرة حاسمة مبدعة إلى زميله الفرنسي كيليان مبابي، عاد الأول إلى ... رياضة
انضم إلى المحادثة
أو أكمل ك زائر
مادة إعلانية