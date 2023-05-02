اتحاد جدة يواجه التعاون للاقتراب خطوة من بطولة الدوري

يبحث اتحاد جدة عن تحقيق فوزه السابع على التوالي والاقتراب بقوة من الفوز ببطولة دوري روشن السعودي عندما يلعب في ضيافة التعاون يوم الأربعاء ضمن الجولة 25 من عمر المسابقة.

وحقق اتحاد جدة فوزاً مثيراً الجولة الماضية على حساب ضيفه الشباب بفضل ركلة جزاء متأخرة سجلها عبدالرزاق حمدالله رفعت رصيده إلى 59 نقطة من 24 مباراة، بينما يملك ملاحقه المباشر النصر 56 نقطة لكن مع مباراة أكثر.

مادة اعلانية

ويملك اتحاد جدة أقوى دفاع في المسابقة إذ استقبلت شباك حارسه البرازيلي مارسيلو غروهي 9 أهداف فقط في 24 مباراة، بينما يتصدر مهاجمه المغربي عبدالرزاق حمدالله الهدافين بالمشاركة مع النيجيري أوديون إيغالو مهاجم الهلال برصيد 18 هدفاً.

وفي المقابل، تراجعت نتائج التعاون في الجولات الخمس الأخيرة، إذ تعادل 3 مرات مقابل خسارتين، ليتراجع إلى المركز السادس.

وكانت مباراة الفريقين التي أقيمت شهر ديسمبر الماضي في جدة قد انتهت بفوز أصحاب الأرض 3-0.