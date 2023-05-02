الشباب يستهدف الاقتراب من "الثاني" أمام الفتح

وضع القراءة
100% حجم الخط
يسعى الشباب إلى تقليص الفارق بينه وبين النصر صاحب المركز الثاني عندما يستضيف الفتح ضمن الجولة 25 من دوري روشن السعودي يوم الأربعاء.
ويأمل الشباب الثالث بـ 50 نقطة استغلال خسارة جاره النصر، 56 نقطة، أمام الهلال في المباراة المقدمة، وتشديد الخناق عليه بتقليص الفارق بينهما إلى ثلاث نقاط عندما يواجه الفتح الخامس على ستاد الأمير فيصل بن فهد بالرياض.
مادة اعلانية
ويأمل الشباب في استعادة توازنه عقب خسارته أمام الاتحاد في قمة الجولة الماضية 1 - 2 وكذلك الابتعاد عن الهلال الرابع بفارق أربع نقاط.
مادة إعلانية
اقرأ أيضاً
-
تاريخ الشباب في جدة يقلق الاتحاديتسلح نادي الشباب بسجله المميز في المباريات التي تجمعه بمضيفه الاتحاد على ملعب الأخير عندما يتواجهان في قمة الجولة الخامسة والعشرين من دوري روشن ... رياضة سعودية
-
الشباب يقف حائلاً بين اتحاد جدة والاقتراب من اللقبيسعى اتحاد جدة إلى الابتعاد في صدارة دوري روشن السعودي والاقتراب أكثر من ملامسة البطولة عندما يلاقي ضيفه الشباب يوم الجمعة في الجولة 24 من ... رياضة سعودية
-
اتحاد جدة يهزم الشباب بـ"جزائيتين" ويبتعد في الصدارةفاز اتحاد جدة على ضيفه الشباب 2 -1 يوم الخميس ضمن منافسات الجولة 24 من دوري روشن السعودي بفضل جزائيتين من عبدالرزاق حمدالله، ليعزز صدارته للمسابقة مع ... رياضة سعودية
انضم إلى المحادثة
أو أكمل ك زائر
مادة إعلانية