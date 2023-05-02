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مباراة الذهاب انتهت برباعية للفتح

الشباب يستهدف الاقتراب من "الثاني" أمام الفتح

العربية.نت
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يسعى الشباب إلى تقليص الفارق بينه وبين النصر صاحب المركز الثاني عندما يستضيف الفتح ضمن الجولة 25 من دوري روشن السعودي يوم الأربعاء.

ويأمل الشباب الثالث بـ 50 نقطة استغلال خسارة جاره النصر، 56 نقطة، أمام الهلال في المباراة المقدمة، وتشديد الخناق عليه بتقليص الفارق بينهما إلى ثلاث نقاط عندما يواجه الفتح الخامس على ستاد الأمير فيصل بن فهد بالرياض.

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ويأمل الشباب في استعادة توازنه عقب خسارته أمام الاتحاد في قمة الجولة الماضية 1 - 2 وكذلك الابتعاد عن الهلال الرابع بفارق أربع نقاط.

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