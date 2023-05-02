اتحاد جدة في ضيافة التعاون.. 13 عاماً بلا "شباك نظيفة"

يبحث البرازيلي مارسيلو غروهي حارس مرمى نادي اتحاد جدة عن الخروج بشباك نظيفة من ملعب التعاون للمرة الأولى منذ 13 عاماً، وتحديداً منذ موسم 2010-2011 الذي شهد صعود الأخير إلى دوري المحترفين.

ويسعى الاتحاد إلى الاقتراب من حسم بطولة دوري روشن السعودي عندما يلعب أمام مضيفه التعاون يوم الأربعاء على ملعب ستاد مدينة الملك عبدالله الرياضية ببريدة بينما سيأمل أصحاب الأرض تعويض الإخفاقات المتتالية والاقتراب من المراكز الأولى.

ولم يسبق للاتحاد الذي بدأت مواجهاته مع التعاون في فترة "المحترفين" في موسم 2010-2011 أن خرج من ملعب مضيفه بشباك نظيفة سوى في مناسبة وحيدة كانت في مباراة الذهاب من ذلك الموسم، حينها فاز أصفر الغربية بهدف عكسي سجله المصري أمير عزمي مدافع التعاون.

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ومنذ تحقيق الاتحاد الشباك النظيفة في بريدة لعب الفريقان 12 مباراة مختلفة على الملعب نفسه شهدت تلك المباريات عددا من النتائج المتباينة إذ فاز أصحاب الأرض 4 مرات كان أكبرها الانتصار 4 – 3 في ذهاب موسم 2014 – 2015 و5 – 3 في الجولة الثالثة من 2018 – 2019 بينما فاز الاتحاد في 5 مواجهات في بريدة جميعها كانت بفارق هدف وحيد على الأقل بينما حضر التعادل 3 مرات.

ويعد غروهي المنضم لصفوف الاتحاد في صيف 2018 من أبرز أعمدة الفريق الغربي منذ قدومه كما يملك أكبر عدد من الشباك النظيفة لموسم واحد في تاريخ "المحترفين" ضمن الموسم الحالي بعد إنهائه 15 مباراة بشباك نظيفة أكثر بمباراة واحدة من الحارس الأسطوري محمد الدعي.